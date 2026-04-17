Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor'un ikinci golü sonrası adeta yıkıldı. Yedek kulübesine oturan İtalyan hoca, uzun süre boyunca yerinden kalkamadı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, kendi evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak ağır bir darbe aldı. Mücadeleye damga vuran an ise sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco’nun yaşadığı büyük üzüntü oldu.

FENERBAHÇE SON SANİYELERDE YIKILDI 

Maçın başından sonuna kadar yüksek tansiyonla oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe, son saniyelerine üstün girdiği anlarda Çaykur Rizespor’un 90+8'de bulduğu ikinci golle yıkıldı. Bu gol tribünlerde sessizlik, yedek kulübesinde ise şok etkisi yarattı.

TEDESCO DONDU KALDI

Çaykur Rizespor’un beraberlik golünün ardından adeta yıkılan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, doğrudan yedek kulübesine oturdu. Golden sonra uzun süre yerinden kalkamayan tecrübeli hocanın bu görüntüsü, maçın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:50:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.