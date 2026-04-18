Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11\'leri belli oldu! Yıldız isim kadroda yok

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
