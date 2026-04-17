Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Avrupa\'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague\'de Fenerbahçe\'nin rakibi oldu
17.04.2026 23:28
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague yarı finalinde İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 62-56 yenerek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Final maçı 19 Nisan Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

Kadınlar EuroLeague yarı final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Zaragoza ile finale çıkmak adına zorlu müsabakada karşı karşıya geldi. 

GALATASARAY MÜCADELE ÇOK İYİ BAŞLADI 

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye 8 sayılık seriyle iyi başlayan taraf oldu. Johannes'in üç sayılık basketleriyle farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmada 7. dakikayı Smalls'un serbest atıştan bulduğu sayılarla 15-2 önde geçti. Sarı-kırmızılı takım, Casademont Zaragoza'yı etkili savundu. Galatasaray'ın 19-2'lik skoru yakalamasıyla İspanyol temsilcisi, molaya gitti. Hata yapmayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, birinci çeyreği 24-4 önde bitirdi.

Galatasaray, ikinci periyoda boyalı alandan basketlerle başladı. Casademont Zaragoza, ilk çeyrekteki oyununu sürdürdü ve 16. dakikaya 34-9 geride girdi. Hempe'nin çabası İspanyol ekibi için yeterli olmazken Kuier ve Smalls'un etkili oyunuyla sarı-kırmızılı takım, farkı açmaya devam etti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, müsabakada ilk devreyi 37-20 önde tamamladı.

Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de <a class='keyword-sd' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a>'nin rakibi oldu

SARI-KIRMIZILILAR RAKİBİNE YAKLAŞMA FIRSATI VERMEDİ 

Müsabakada ikinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring başantrenörü Fırat Okul'un Vorackova'nın 3 sayılık atışının ardından aldığı molaya sarı-kırmızılılar, 43-26 üstün gitti. Molanın ardından Casademont Zaragoza, taraftarının da desteğiyle baskılı oynadı. Bulduğu 8 sayılık seriyle farkı eritmeye çalışan İspanyol temsilcisine sarı-kırmızılı ekip karşılık vermekte zorlansa da üçüncü çeyrek, Galatasaray'ın 49-34 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dördüncü periyot Mawuli'nin serbest atışlarıyla başladı. Leite'nin 33. dakikadaki 3 sayılık basketiyle Casademont Zaragoza, farkı 9 sayıya düşürdü: 49-40. Ardından sarı-kırmızılı ekip, 7 sayılık seri yakalayarak oyunun kontrolünü tekrar eline almaya çalışsa da İspanyol temsilcisi, Leite'nin etkili oyunuyla temposunu artırdı. 39. dakikada Casademont Zaragoza, Hempe'nin üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya kadar indirdi: 62-56. Çekişmeli geçen bölümde periyodun sonunda üstün gelen 63-56'lık skorla Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu ve sarı-kırmızılılar, tarihinde 2. kez Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu

GALATASARAY FİNALDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women'da finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Organizasyonda final müsabakası, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

TÜRKİYE, 10. KUPASINI GARANTİLEDİ

Öte yandan Fenerbahçe Opet veya Galatasaray Çağdaş Faktoring'in şampiyonluğa ulaşması durumunda Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanma başarısı gösterecek. 

Son Dakika Spor Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu - Son Dakika
