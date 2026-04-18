Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

ESKİ VALİNİN OĞLU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama kararı daha verildi. Soruşturmanın baş şüphelilerinden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İTİRAF VİDEOSU DOSYAYA GİRDİ: HAMİLE KALDI, BEN DE KAFASINA SIKTIM

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi. S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki 'Kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım.' Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.

