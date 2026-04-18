Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18.04.2026 18:59
18.04.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Haber Videosu

Gülistan Doku soruşturmasında, gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10 oldu.

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

ESKİ VALİNİN OĞLU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama kararı daha verildi. Soruşturmanın baş şüphelilerinden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İTİRAF VİDEOSU DOSYAYA GİRDİ: HAMİLE KALDI, BEN DE KAFASINA SIKTIM

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi. S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki 'Kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım.' Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.

Ayrıntılar geliyor...

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 19:09:14.
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.