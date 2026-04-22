Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu

22.04.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçıyla 35 gün sonra sahalara döndü. Osimhen, maç içerisinde yaşanan bir ikili mücadelede faul düdüğünün çalınmamasına tepki göstererek maç sonrası hakem Oğuzhan Aksu'ya yoğun itirazlarda bulundu ve sarı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen oyuna sonradan dahil oldu. 

OSIMHEN 35 GÜN SONRA SAHADA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 18 Mart’ta İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta sağ kolu kırılan Osimhen ameliyat olurken, bir süre sahalardan uzak kaldı. Bu süreçte ligdeki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynayamayan 27 yaşındaki futbolcu, kupadaki Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuştu. Müsabakaya yedek başlayan Victor Osimehen, 78. dakikada Renato Nhaga’nın yerine oyuna girdi ve 35 gün sonra sahalara döndü.

MAÇ SONUNDA SİNİRLERİ GERİLDİ

Osimhen, mücadelenin uzatma anlarında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Nijeryalı oyuncu, maçın bitiş düdüğü sonrası hakem Oğuzhan Aksu'ya büyük tepki gösterdi. Hakem Aksu, uzun süre boyunca itirazlarda bulunan Osimhen'e sarı kart gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    gereksız tepki takım yok ortada 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 23:35:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.