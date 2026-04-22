Aksaray'da Kovalamaca: Ehliyetsiz Sürücüye 290 Bin Lira Ceza
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Kovalamaca: Ehliyetsiz Sürücüye 290 Bin Lira Ceza

Haberin Videosunu İzleyin
22.04.2026 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrası ehliyetsiz yakalandı ve 290 bin lira ceza aldı.

Aksaray’da ‘Dur’ ihtarına uymayıp polisten kaçan şahıs yakalanınca "Hiç mi insafınız yok" deyip ağladı.

POLİSİ GÖRÜNCE GAZA BASTI

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde devriye atan asayiş ekipleri hızla seyreden 33 plakalı minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayıp gaza basan sürücü hızını artırarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında bir süre kovalamaca yaşanırken o anlar kameraya da yansıdı.

290 BİN LİRA PARA CEZASI

Nefes kesen kovalamaca sonucu polis ekipleri aracın önünü keserek yakaladı. Araçtan indirilen E.G. (18) kimlik kontrolünden geçirilirken, gencin yapılan sorgulamasında ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, ‘dur’ ihtarına uymamak, trafiğe tehlikeye düşürmek gibi birçok ihlalden toplam 290 bin lira para cezası kesti.

MİKTARI DUYUNCA AĞLADI

Ceza miktarını duyan genç sürücü, "Ben nasıl ödeyeyim? Hiç mi insafınız yok?" diyerek ağladı. Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Araç ise trafikten 60 gün süreyle men edilirken, çekici marifeti ile otoparka çektirildi. 

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Olay, Ceza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 23:36:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.