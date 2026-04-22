Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

22.04.2026 22:45
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, yaptığı büyük hatayla taraftarın tepkisini çekti. Maçın son bölümünde ıslıklanan deneyimli kaleci, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde büyük bir sürpriz yaşandı. Sahasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. Maça damga vuran olay ise sarı-kırmızılı ekibin deneyimli kalecisi Günay Güvenç’in maç sonundaki gözyaşları oldu.

GÜNAY'DAN BÜYÜK HATA

Gençlerbirliği'nin 1-0 önde olduğu mücadelede karşılaşmanın kritik anları oynanırken Günay Güvenç, yaptığı büyük bir hatayla kalesinde golü gördü. Kullanılan köşe vuruşunda topu elinden kaçıran deneyimli kaleci, topu ağlarında gördü. Bu golle birlikte skor 2-0 oldu.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın son anlarında tribünlerin büyük tepkisini çeken Günay Güvenç, yoğun şekilde ıslıklandı. Günay, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Saha ortasında gözyaşlarına boğulan deneyimli eldiveni, takım arkadaşları ve teknik heyet teselli etmeye çalıştı. Kameralara anbean yansıyan o görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. 

GALATASARAY TARAFTARINDAN DESTEK

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra soyunma odasına giden deneyimli kaleciyi getirmesi için Barış Alper Yılmaz'a tezahüratta bulundu. Barış da soyunma odasına gidip, onunla birlikte sahaya döndü. Alkışlarla kale arkasındaki taraftarların olduğu bölüme giden 34 yaşındaki kaleci, burada duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar, 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaparak Günay'a destek verdi.

    Yorumlar (8)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Günay geçen sene iyi oynadın bu sene geleni geçeni aldın. Ağlamak istemiyorsan bu takıma yaraşır bir şekilde oyna. Avrupa maçında da aynısını yaptın. 14 19 Yanıtla
    Mr junker Mr junker:
    Gözyaşlarını da tutamamış. 4 0
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Günay Trabzon'da racon kesiyordun şimdi ağlak oldun,topu 2 kere elinden kaçırdı maalesef. 14 6 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Senin ile birlikte Okan da ağlamalı senin performansını bildiği halde oynattı, Avrupa maçında da çok basit goller yedin. Yedeklerle çıkmak ne demek yaaa Okan hadi çıktım değişikliği erken yap. 11 3 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    ağlama kardeşim.başka zamanlarda başkaları ağliyor.gb.tebrik ediyorum. 9 4 Yanıtla
  • cuneyt acar cuneyt acar:
    Kazanmakta var kaybetmekte 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor

23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:07
TBMM’den geçti Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak
22:26
Bir sürpriz daha Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
21:59
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
20:51
Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
