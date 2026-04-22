Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde büyük bir sürpriz yaşandı. Sahasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. Maça damga vuran olay ise sarı-kırmızılı ekibin deneyimli kalecisi Günay Güvenç’in maç sonundaki gözyaşları oldu.
Gençlerbirliği'nin 1-0 önde olduğu mücadelede karşılaşmanın kritik anları oynanırken Günay Güvenç, yaptığı büyük bir hatayla kalesinde golü gördü. Kullanılan köşe vuruşunda topu elinden kaçıran deneyimli kaleci, topu ağlarında gördü. Bu golle birlikte skor 2-0 oldu.
Maçın son anlarında tribünlerin büyük tepkisini çeken Günay Güvenç, yoğun şekilde ıslıklandı. Günay, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Saha ortasında gözyaşlarına boğulan deneyimli eldiveni, takım arkadaşları ve teknik heyet teselli etmeye çalıştı. Kameralara anbean yansıyan o görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra soyunma odasına giden deneyimli kaleciyi getirmesi için Barış Alper Yılmaz'a tezahüratta bulundu. Barış da soyunma odasına gidip, onunla birlikte sahaya döndü. Alkışlarla kale arkasındaki taraftarların olduğu bölüme giden 34 yaşındaki kaleci, burada duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar, 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaparak Günay'a destek verdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)