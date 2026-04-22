Mutluluktan yerinde duramadı! Volkan Demirel\'in büyük sevinci

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak kupa serüvenine veda etti. Bu sonuçla birlikte başkent ekibi, adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

VOLKAN DEMİREL'DEN DUYGU PATLAMASI

Maçın kaderini belirleyen ve skoru 2-0’a taşıyan ikinci golün ardından saha kenarında adeta yer yerinden oynadı. Gençlerbirliği teknik Ddrektörü Volkan Demirel, golün sevinciyle adeta çılgına döndü. Takımının sergilediği dirençli futbolun meyvesini almasıyla büyük bir gurur yaşayan genç teknik adam, maçın geri kalan dakikalarında ise yerinde duramadı.

SAHA KENARINDA MAÇI YAŞADI

Maçın son düdüğüne kadar heyecanı bir an bile dinmeyen Demirel'in oyuncularına verdiği direktifler ve sergilediği hırslı tavırlar dikkatlerden kaçmadı. Skor avantajına rağmen her saniyeyi büyük bir konsantrasyonla takip eden tecrübeli futbol adamı, maç sonunda gelen yarı final biletini oyuncularıyla kutladı.