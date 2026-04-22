Okullarda "güvenlik payı" iddiası: Fatura velilere kesildi

22.04.2026 23:05
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı okul saldırılarının ardından Gaziantep’teki bazı okulların velilerden "güvenlik personeli" ücreti talep ettiği iddia edildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen silahlı okul saldırıları, Gaziantep’te farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bazı okullardan velilere gönderilen mesajlar ile, "güvenlik personeli istihdamı" gerekçesiyle ücret talep edildiği ve faturanın ailelere kesildiği iddia edildi.

“VELİLERDEN ÜCRET TALEP EDİLDİ” İDDİASI

Okul yönetimleri ve okul aile birlikleri tarafından velilere gönderildiği öne sürülen mesajlarda, bölgedeki trajik olaylara doğrudan atıfta bulunulduğu görüldü. Bir okuldan velilere gönderildiği iddia edilen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Değerli velilerimiz, Önce Şanlıurfa Siverek ve sonrasında Kahramanmaraş’ta yaşanan vahim olaylar sizleri olduğu kadar bizleri de derin bir üzüntüye boğmuştur... Çocuklarımızın güvenliği adına okulumuzda güvenlik personeli görevlendirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda dönem sonuna kadar 400 TL katkı payı talep edilmektedir."

“KARDEŞ İNDİRİMİ” DE YAPILDI

Bir başka okuldan gönderildiği öne sürülen mesajda ise güvenlik ücretinin bir "tarife" üzerinden istendiği görüldü. İddiaya göre, güvenlik personeli ücreti için öğrenci başına yıllık 600 TL talep edilirken, birden fazla çocuğu olan ailelere "indirim" yapıldı.

Velilere gittiği belirtilen mesajda, “Güvenlik ücretlerini öğrencilerle gönderebilir ya da okul aile birliği hesabına gönderebilirsiniz. Her öğrenci için birinci dönem 300, ikinci dönem de 300 liradır. Okulda en az bir kardeşi olan öğrenciler için 250 liradır.” ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep, Saldırı, Son Dakika

Advertisement
