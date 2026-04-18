İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Lübnan\'da koca mahalleyi havaya uçurdu
18.04.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Lübnan\'da koca mahalleyi havaya uçurdu
Haber Videosu

Lübnan ile ateşkesi kabul eden İsrail, buna rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu son olarak Lübnan'ın güneyindeki bir şehirde bulunan bir mahallenin tamamını havaya uçurdu. Görüntüler, korkunç saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bir şehirde bulunan mahallenin tümünü havaya uçurdu.

İSRAİL, ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRDI

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam ediyor. Son saldırıda, güneyde bir şehirdeki yerleşim alanı hedef alındı. İsrail askerleri, bir mahallenin tamamını patlayıcılarla havaya uçurarak bölgeyi enkaza çevirdi.

Lübnanlı yetkililer bu durumu ateşkesin açık bir ihlali olarak nitelendirirken, bölgede evlerine dönmeye çalışan siviller arasında büyük bir korku ve panik yaşanıyor.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA GEÇİCİ ATEŞKES

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

İSRAİL, GAZZE'DE DE FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının ilk aşaması kapsamında oluşturulan "sarı hat" İsrail ordusunun çekildiği bölgeyi işaret ediyor ve İsrail, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 53'lük bölümünü işgal altında tutuyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden kademeli olarak çekilmesi ve nihayetinde planlanan yönetim tesis edildiğinde Gazze'den çıkması gerekiyor.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de devreye giren ateşkese rağmen sık sık "sarı hattı" geçtikleri gerekçesiyle Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zhegrova’dan Beşiktaş’a yeşil ışık Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig
ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Barcelona’dan Vedat Muriqi sürprizi Barcelona'dan Vedat Muriqi sürprizi
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar çıktı Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar çıktı
İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı

19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
19:28
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da ilk gol 2. dakikada geldi
Canlı anlatım: Ankara'da ilk gol 2. dakikada geldi
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
18:52
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: “Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz“
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: "Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz"
18:29
Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı
Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı
18:19
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
18.04.2026 20:34:21.
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.