Seri 6 maça yükseldi! Konyaspor\'un iyi gidişatı sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Diogo Gonçalves ve 90+6. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 37 puana yükselen Konyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Küme düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor, 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Göztepe deplasmanına gidecek.
