Seri 6 maça yükseldi! Konyaspor'un iyi gidişatı sürüyor

17.04.2026 22:45
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Konyaspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

KONYASPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Diogo Gonçalves ve 90+6. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte 37 puana yükselen Konyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Küme düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor, 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Göztepe deplasmanına gidecek.

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu

22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
22:01
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
21:19
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
