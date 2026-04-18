Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

18.04.2026 13:21
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada, iskân süreçleri için milyon dolarlık rüşvet talep edildiği, rüşvetin nakit dışında hediye kartları ve lüks elektronik cihazlar üzerinden de alındığı, bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı’nın şoförünün evinde çok sayıda hediye kartı ele geçirildiği iddiaları gündeme gelirken, operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ortaya atıldı. Belediye yönetimi ve bazı birimlerde örgütlü bir yapı kurulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, yüksek meblağlı rüşvet çarkının bulunduğu öne sürüldü. 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, elde edilen delillerin soruşturma dosyasına eklendiği bildirildi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 18 Nisan gecesi saat 01.00’de operasyon başlatıldığı, İstanbul genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı ve 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Belediye binası ve çeşitli adreslerde yapılan aramalarda bazı delillere ulaşıldığı ifade edildi. Operasyonun, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

7 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, bazı projelerde iskân süreçleri için 7 milyon dolara varan rüşvet taleplerinin konuşulduğu ileri sürüldü. Ruhsat ve iskan işlemlerinin bu ödemeler karşılığında hızlandırıldığı veya sonuçlandırıldığı iddiaları dikkat çekti.

RÜŞVETİN FARKLI YOLLARLA ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ 

Operasyon kapsamında elde edilen bulgulara göre, rüşvetin sadece nakit olarak değil farklı yöntemlerle de alındığı iddia edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ın şoförünün evinde yapılan aramada çok sayıda A101 ve BİM'e ait hediye kartlarının bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca bazı firma sahiplerinden elektronik cihaz talep edildiği ve bu ürünlerin rüşvet kapsamında alındığı iddia edildi.

RAPORLAR DESTEKLİYOR 

Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, belediye içerisindeki bazı yetkililer ile firma sahiplerinin birlikte hareket ettiği ve elde edilen gelirlerin organizasyon içinde paylaştırıldığı ileri sürüldü. MASAK raporları, HTS kayıtları ve tanık beyanlarının da bu iddiaları desteklediği öne sürüldü. Operasyon sırasında bazı şüphelilerin dijital cihazlarına erişimin engellenmeye çalışıldığı, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bazı başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin telefon şifrelerini paylaşmadığı iddia edildi. Ayrıca bir başkan yardımcısının yakalandığı sırada telefonunun yanında olmadığını beyan etmesinin de dosyada yer aldığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu idaresine yönelik suçlarla mücadelenin sürdüğünü belirtirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen süreçte genişleyebileceği ifade ediliyor.

    Yorumlar (2)

  • Kzk Kzk :
    Bunlarda hiç utanmada duygusuda yok 10 9 Yanıtla
  • salih karaca salih karaca:
    Neden her belediyede bu a101 kartları çıkıyor esenler belediyesindede oldu sanki üstünü kapattılar diye haber yayıldı halk arasında 5 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
