Beton Mikserinin Şoförü Kayboldu

BİTLİS'te dereye yuvarlanan beton mikserinin şoförü Engin Aras kayboldu. Aras için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kaza, Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde meydana geldi. Engin Aras'ın kontrolünü kaybettiği beton mikseri, dereye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, akıntıya kapıldığı belirtilen Engin Aras için derede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.