Esenler Erokspor, Süper Lig\'e bir adım daha yaklaştı

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla kazandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golü 46. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 73 puana yükselen Erokspor, Amedspor'un Bandırmaspor'a mağlup olmasıyla birlikte ligin bitimine 2 hafta kala ikinci sıraya yükseldi. Erokspor, kalan 2 maçını kazanırsa doğrudan Süper Lig'e çıkacak.Ankara Keçiörengücü ise 54 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Esenler Erokspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yi ağırlayacak.
