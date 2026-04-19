Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

19.04.2026 18:42
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor, Ankara Keçiörengü'nü 1-0 mağlup etti ve Amedspor'un Bandırmaspor'a mağlup olmasıyla birlikte ikinci sıraya yükseldi. Esenler Erokspor, kalan 2 maçını kazanırsa doğrudan Süper Lig'e çıkacak.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.  Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla kazandı.

ESENLER EROKSPOR TEK GOLLE MUTLU SONA ULAŞTI

İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golü 46. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte 73 puana yükselen Erokspor, Amedspor'un Bandırmaspor'a mağlup olmasıyla birlikte ligin bitimine 2 hafta kala ikinci sıraya yükseldi. Erokspor, kalan 2 maçını kazanırsa doğrudan Süper Lig'e çıkacak.Ankara Keçiörengücü ise 54 puanda kaldı. 

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Esenler Erokspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yi ağırlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol Erol:
    Normal şartlarda İstanbul takımlarının liğde sayı olarak fazla olmasını istemem ancak Diyarbakır sporun süper ligde olmasması lazım.o yüzden Erok spor gelsin 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
17:36
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
