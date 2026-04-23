Liseli Birkan 15 yaşında kalbine yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 18:56  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan acı olay, ilçeyi yasa boğdu. Henüz 15 yaşında olan lise öğrencisi Birkan Demirel, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kısa süre önce babasını kaybettiği öğrenilen gencin ölümü, yakınlarını ve okul çevresini derin üzüntüye sürükledi.

EVİNDE FENALAŞTI 

Gece saatlerinde evinde aniden rahatsızlanan Birkan Demirel için ailesi 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Demirel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ACI TESADÜF 

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Birkan Demirel’in, yaklaşık bir ay önce babasını kaybettiği öğrenildi.

Genç öğrencinin cenazesi Kaptaş Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

00:28
Trump: Lübnan’da ateşkes 3 hafta uzadı
Trump: Lübnan'da ateşkes 3 hafta uzadı
23:58
Ermenistan’da bayrağımıza alçak saldırı Paşinyan’dan açıklama var
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
23:36
Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu
Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu
22:51
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’den günler sonra ilk açıklama
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
21:55
CHP’lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel’den ilk yorum
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum
21:16
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 01:47:04. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.