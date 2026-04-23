Liseli Birkan 15 yaşında kalbine yenildi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Birkan Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir ay önce babasını kaybettiği öğrenilen gencin ani ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

EVİNDE FENALAŞTI

Gece saatlerinde evinde aniden rahatsızlanan Birkan Demirel için ailesi 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Demirel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ACI TESADÜF

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Birkan Demirel’in, yaklaşık bir ay önce babasını kaybettiği öğrenildi.

Genç öğrencinin cenazesi Kaptaş Mezarlığı’nda toprağa verildi.