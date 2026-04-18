Adana\'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Adana'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış kısa sürede merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerindeki cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Öte yandan yoğun yağış altında bir çocuğun bisiklet sürerek eğlendiği anlar dikkat çekti. Yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.