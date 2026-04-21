Ateşkesin bitimine saatler kala İran\'dan Pakistan’a sürpriz müzakere adımı

21.04.2026 09:06
İran’ın, iki haftalık ateşkesin sona ermesine 24 saatten az bir süre kala ABD ile yürütülmesi planlanan ikinci tur görüşmeler kapsamında Pakistan’a bir müzakere heyeti göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre heyetin İslamabad’a ulaşması beklenirken, Tahran yönetimi henüz resmi bir doğrulama yapmadı ve görüşmelere ilişkin net bir plan olmadığını açıkladı.

“HEYET YOLDA” İDDİASI

The Wall Street Journal ve Nikkei Asia’nın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Tahran yönetiminin bugün Pakistan’a bir heyet göndererek diplomatik süreci yeniden başlatmayı hedeflediği öne sürüldü. Haberlere göre İran, bu adımı arabuluculuk çabalarını sürdüren bölge ülkelerine de iletti.

Pakistanlı kaynaklar ise İran heyetinin salı günü İslamabad’a ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMALARLA ÇELİŞKİ

Öte yandan Pakistanlı yetkililer, İran’ın daha önce ABD donanmasının İran limanlarına yönelik ablukasını gerekçe göstererek müzakereci göndermeye sıcak bakmadığını hatırlattı. Bu durum, ortaya atılan iddialarla resmi açıklamalar arasında çelişki oluşturdu.

TAHRAN’DAN TEMKİNLİ MESAJLAR

İran tarafı ise görüşmelere katılımı henüz doğrulamadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere ilişkin net bir plan bulunmadığını belirterek, “Şu an itibarıyla bir sonraki müzakere turuna ilişkin planımız yok” dedi. Bekayi ayrıca İran’ın “son tarihler veya ültimatomlarla hareket etmediğini” vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da daha önce yaptığı açıklamalarda ABD’ye yönelik “tarihi güvensizlik” vurgusu yaparak, “İranlılar zorbalığa boyun eğmez” ifadelerini kullanmıştı.

Bu görüntü az önce çekildi Göz gözü görmüyor Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
“Artiz ne arar la pazarda“ sözüyle fenomen olmuştu, 20 yıl sonra ortaya çıktı "Artiz ne arar la pazarda?" sözüyle fenomen olmuştu, 20 yıl sonra ortaya çıktı
Mardin’de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı Mardin'de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Kadir Doğulu’dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
