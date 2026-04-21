KAP açıklaması geldi! Arçelik\'ten 261 milyon dolarlık anlaşma

21.04.2026 09:32
Arçelik, Arçelik Hitachi Home Appliances’taki yüzde 60 hissesini Hitachi Global Life Solutions’a satmak için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 205 milyon dolar peşin, 56 milyon dolar ise 3 yıl içinde ödenecek. Satışın tamamlanmasıyla birlikte 12 bağlı ortaklık ile Çin ve Tayland’daki üretim ve Ar-Ge tesisleri devredilecek. İşlem, rekabet otoritelerinin onayına bağlı olarak 12 ay içinde tamamlanacak.

Arçelik, Arçelik Hitachi Home Appliances B.V.’de sahip olduğu yüzde 60’lık payın, diğer ortak Hitachi Global Life Solutions’a satışı için pay alım satım sözleşmesi imzaladı. Şirket, gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

261 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Açıklamaya göre işlem kapsamında kapanışta 205 milyon dolar peşin ödeme yapılacak. Buna ek olarak, kapanıştan itibaren 3 yıl içinde toplam 56 milyon dolar tutarında ertelenmiş ödeme alınacak. Kapanış tarihindeki nakit pozisyonuna bağlı olarak ödeme tutarında ilave düzeltmeler de yapılabilecek.

NOJIMA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Hitachi’nin ev aletleri operasyonlarını, Nojima Corporation ile kuracağı stratejik ortaklık kapsamında yeniden yapılandırmayı planladığı belirtildi. Bu çerçevede Arçelik Hitachi’nin, nihai olarak Nojima’nın dolaylı kontrolünde olacak yeni bir yapı tarafından devralınması öngörülüyor.

Ancak Nojima ile ilgili süreçlerin tamamlanamaması halinde, Arçelik’in elindeki payların doğrudan Hitachi tarafından satın alınacağı ifade edildi.

ONAY SÜREÇLERİ BEKLENİYOR

Satış işleminin tamamlanması, ilgili ülkelerdeki rekabet otoritelerinden alınacak izinler başta olmak üzere çeşitli kapanış koşullarına bağlı olacak. Taraflar, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 ay içinde işlemi tamamlamayı hedefliyor.

Satışın gerçekleşmesiyle birlikte Arçelik Hitachi bünyesindeki 12 bağlı ortaklık ile Çin ve Tayland’daki üretim ve Ar-Ge tesisleri de devredilecek. Ayrıca mevcut ortak girişim anlaşması sona erecek ve taraflar arasındaki hisse alım-satım opsiyonları geçersiz hale gelecek.

Şirket, sürece ilişkin daha önce imzalanan mutabakat zaptının bağlayıcı nitelik taşımaması nedeniyle kamuya açıklanmadığını, nihai sözleşmenin imzalanmasının ardından bilgilendirme yapıldığını belirtti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
