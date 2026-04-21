Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

İtalya’nın Milano kentinde yürütülen geniş çaplı soruşturma, gece hayatına ilişkin çarpıcı iddiaları gün yüzüne çıkardı. Dosyada, bazı Serie A futbolcularının da söz konusu organizasyonların müşterileri arasında yer aldığı öne sürüldü.

ORGANİZASYON ŞİRKETİ MERCEK ALTINDA

Milano Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın merkezinde, Cinisello Balsamo’da faaliyet gösteren ve resmi olarak etkinlik organizasyonu yapan bir şirket bulunuyor. Ancak yetkililer, bu yapının görünenden farklı bir sistemin parçası olduğunu değerlendiriyor.

Soruşturma dosyasına göre şirketin sunduğu hizmetler yalnızca eğlence organizasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Paket halinde sunulan programların; gece kulübü etkinlikleri, otel konaklaması ve eskort kadınlar eşliğinde geçirilen geceleri kapsadığı iddia edildi. Bu organizasyonların maliyetinin ise birkaç bin Euro’ya ulaştığı belirtildi.

MÜŞTERİ PROFİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Elde edilen bulgulara göre söz konusu organizasyonlara katılanlar arasında iş dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda Serie A futbolcusunun da bulunduğu ileri sürüldü. Yetkililer, müşteri ağının geniş ve seçkin bir profilden oluştuğunu değerlendiriyor.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Soruşturmayı yürüten hakim Chiara Valori, dosyada yer alan deliller doğrultusunda 4 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verdi. Şüpheliler; fuhşa aracılık etmek, organizasyon kurmak ve yasa dışı gelirleri aklamakla suçlanıyor.

Milano Ekonomik ve Mali Polis Birimi’nin incelemelerinde, şüphelilerin beyan ettikleri gelir ile gerçek kazançları arasında ciddi farklar bulunduğu tespit edildi.

MALİ İNCELEME DERİNLEŞİYOR

Guardia di Finanza tarafından yürütülen mali analizler, söz konusu ağın finansal yapısını ortaya koydu. Yetkililer, elde edilen gelirlerin büyük bölümünün yasa dışı faaliyetlerden sağlandığını değerlendirirken, soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni isimlerin gündeme gelebileceği ifade edildi.