Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig\'de

İngiltere Championship'in 43. haftasında Frank Lampard'ın çalıştırdığı lider Coventry, deplasmanda Blackburn ile karşılaştı. Ewood Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Blackburn Rovers'ın golü 54. dakikada Morishita'dan gelirken, Coventry 84. dakikada Thomas ile skora dengeyi getiren golü buldu. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla puanını 86'ya yükselten Coventry City, bitime 3 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi ve 25 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu. İngiliz ekibi son olarak 2000/01 sezonunda Premier Lig'de yer almış, sezonu 19. tamamlayarak küme düşmüştü.
