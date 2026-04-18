Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de

18.04.2026 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Championship'te mücadele eden Frank Lampard’ın çalıştırdığı Coventry City, 25 yıl aradan sonra Premier Lig’e yükseldi.

İngiltere Championship'in 43. haftasında Frank Lampard'ın çalıştırdığı lider Coventry, deplasmanda Blackburn ile karşılaştı. Ewood Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Blackburn Rovers'ın golü 54. dakikada Morishita'dan gelirken, Coventry 84. dakikada Thomas ile skora dengeyi getiren golü buldu. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

COVENTRY 25 YIL SONRA PREMIER LİG'DE

Bu sonuçla puanını 86'ya yükselten Coventry City, bitime 3 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi ve 25 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu. İngiliz ekibi son olarak 2000/01 sezonunda Premier Lig'de yer almış, sezonu 19. tamamlayarak küme düşmüştü. 

Frank Lampard, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 00:18:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.