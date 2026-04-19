Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1107 Tabanca Ele Geçirildi

(ANKARA) - Jandarma ekiplerinin, İstanbul ve Adana'da düzenlediği operasyonlarda, 1107 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde; silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Jandarmamızın düzenlediği operasyonlar sonucunda; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bin 21 adet ruhsatsız tabanca, bin 264 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası ele geçirildi. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 86 adet ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 adet tabanca şarjörü ele geçirildi."