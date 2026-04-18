Gemlik'te 7 Gün Yürüyüş ve Toplantı Yasağı
Gemlik'te 7 Gün Yürüyüş ve Toplantı Yasağı

18.04.2026 23:26
Gemlik'te 19-25 Nisan tarihleri arasında tüm toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı.

Gemlik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Nisan'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için terör örgütüne müzahir çeşitli grupların yönlendirmesiyle Gemlik ilçesinde yürüyüş ve basın açıklaması planlandığının öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 19-25 Nisan tarihleri arasında Gemlik ilçesinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşleri, açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylemin, diğer il ve ilçelerden, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği tespit edilen şahıs ve araçların ilçe mülki sınırlarımız içerisine/içerisinden giriş ve geçişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/A, B, C ve Ç maddeleri gereğince ilçe mülki sınırlarımız içinde, 19 Nisan Pazar günü saat 00.01'den 25 Nisan Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

