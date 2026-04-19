Arsenal\'i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı

İngiltere Premier League’in 33. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi.

3 GOLLÜ ZORLU RANDEVU MANCHESTER CITY'NİN

Manchester ekibi, 16. dakikada Rayan Cherki’nin golüyle öne geçerken, Arsenal 18. dakikada Kai Havertz ile skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Pep Guardiola’nın öğrencileri, 65. dakikada Erling Haaland’ın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

MAÇ EKSİĞİYLE PUAN FARKINI 3'E İNDİRDİ

Bir maçı eksik olan Manchester City puanını 67’ye yükseltirken, lider Arsenal 70 puanda kaldı. Son 5 haftaya girilirken Manchester City, şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan elde etti. Manchester City, 34. haftada 22 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Lider Arsenal ise 25 Nisan Cumartesi günü sahasında Newcastle United’ı konuk edecek.