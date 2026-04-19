Arsenal'i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı

19.04.2026 20:48
İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City sahasında Arsenal'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier League’in 33. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. 

3 GOLLÜ ZORLU RANDEVU MANCHESTER CITY'NİN

Manchester ekibi, 16. dakikada Rayan Cherki’nin golüyle öne geçerken, Arsenal 18. dakikada Kai Havertz ile skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Pep Guardiola’nın öğrencileri, 65. dakikada Erling Haaland’ın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı. 

MAÇ EKSİĞİYLE PUAN FARKINI 3'E İNDİRDİ 

Bir maçı eksik olan Manchester City puanını 67’ye yükseltirken, lider Arsenal 70 puanda kaldı. Son 5 haftaya girilirken Manchester City, şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan elde etti. Manchester City, 34. haftada 22 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Lider Arsenal ise 25 Nisan Cumartesi günü sahasında Newcastle United’ı konuk edecek.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
