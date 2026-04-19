Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda konuştu

19.04.2026 20:49
Antalya'da düzenlenen "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Danışmanı sıfatıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Dünyanın iklim krizi nedeniyle hızla değiştiğini, kaynakların tükenmesi ve atık yönetiminin artık sadece teknik sorunlar olmadığını belirten Erdoğan, bunların sosyal, ekonomik ve insani zorluklara dönüştüğünü, en büyük gücün şüphesiz gençler olduğunu ifade etti.

Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen üst düzey iklim zirvesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan’ın İngilizce sunumu damga vurdu. COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Danışmanı sıfatıyla kürsüye çıkan Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede gençliğin rolünü vurguladı.

“BÜTÜN BİR NESLİN SORUMLULUĞU VE POTANSİYELİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK İÇİN BİR ARADAYIZ”

Ömer Tayyip Erdoğan, toplantıda sadece bir çevre sorununu tartışmak için değil, aynı zamanda bütün bir neslin sorumluluğu ve potansiyeli üzerine düşünmek için bir araya geldiklerini söyleyerek, “Veriler ve saha deneyimlerimizden açıkça anlaşıldığı üzere dünyanın dört bir yanındaki gençler sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında son derece yaratıcı fikirler geliştiriyor ancak bu fikirlerin çoğu, uygulamaya geçirmek için gerekli olan yapılandırılmış destek mekanizmalarının eksikliği nedeniyle  konsept aşamasında kalıyor. İşte bu nedenle Sıfır Atık yaklaşımını bir politika çerçevesinden gerçek bir gençlik hareketine dönüştürüyoruz” dedi.

 “SIFIR ATIK FORUMU ÇATISI ALTINDA GENÇLİK FORUMU KURUYORUZ”

Erdoğan, Sıfır Atık Forumu çatısı altında Genç Diplomasisi Derneği ile ortaklaşa yeni bir girişim başlatılacağını bildirerek, “Gençleri güçlendirmeye adanmış yeni bir Sıfır Atık Gençlik Forumu kuruyoruz. Bu forum, gençleri sadece katılımcı olarak bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda onları karar vericiler, tasarımcılar ve uygulayıcılar olarak konumlandıracaktır ayrıca Gençlik Diplomasisi Derneği ile işbirliği içinde, bu girişimi somut adımlar çerçevesinde küresel düzeye taşıyoruz. Sıfır Atık ve İklim Eylemi alanlarında gençlerin rolünü güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası bir gençlik forumu düzenleyeceğimizi duyurmaktan memnuniyet duyarım” ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK SADECE BİR ALIŞKANLIK DEĞİL BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GELDİ" 

Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun gençlerin politika süreçlerine doğrudan katkı sağlamaları için önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yüzlerce gence eğitim verecek, onlarca projeye teknik destek sağlayacak ve seçilen  girişimlere sahada hayata geçirilmelerini mümkün kılacak mali destek sunacağız. Bu yolculuğun sonunda, gençlik girişimleri COP31'de küresel sahnede sergilenecek çünkü gençlere doğru araçları, doğru ortamları ve doğru güveni sağlarsak, sadece atıkları azaltmakla kalmayıp, yeni bir ekonomik model, yeni bir yaşam kültürü ve daha adil bir gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz. Sıfır atık sadece bir alışkanlık değil bir yaşam biçimi haline geldi. Gençlerin enerjisi, kararlılığı ve yaratıcılığıyla daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek inşa edebileceğimize inanıyorum." 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
