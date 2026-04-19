Bayern Münih nisan ayında şampiyon - Son Dakika
Bayern Münih nisan ayında şampiyon

Bayern Münih nisan ayında şampiyon
19.04.2026 20:41
Bundesliga 30. hafta maçında Stuttgart'ı 4-2 yenen Bayern Münih, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Alman devi, bu sezon resmi maçlarda 161 gole ulaştı.

Bundesliga 30. hafta maçında Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 4-2'lik skorla kazandı.

6 GOLLÜ DÜELLODA ZAFER BAYERN MUNIH'İN

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Raphael Guerreira, 33. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Alphonso Davies ve 52. dakikada Harry Kane kaydetti. Konuk ekip Stuttgart'ın golleri 21. dakikada Chris Fuhrich ve 89. dakikada Chema Andres ile geldi. 

BAYERN MUNIH NİSAN AYINDA ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, bitime 4 hafta kala üst üste 2, toplamda ise 35. Bundesliga şampiyonluğunu kazandı. Alman devi, son 10 sezonda 9. kez şampiyonluğunu ilan etti.

TOPLAMDA 161 GOL 

Bundesliga'da 30 maç sonunda 109 gole ulaşan Bayern Münih, bu sezon tüm resmi maçlardaki gol sayısını da 161'e çıkarmayı başardı. 

Son Dakika Spor Bayern Münih nisan ayında şampiyon - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayern Münih nisan ayında şampiyon - Son Dakika
