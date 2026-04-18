Şara\'dan Antalya\'da \'şişe\' göndermesi: Britanya\'dan daha iyi

18.04.2026 01:37
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen panelde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, su şişesinin kapağını tek hamlede açınca salondakileri güldüren bir espriye imza attı. Şişeyi açar açmaz "Bu, Britanya’dan daha iyi" diyen Şara, geçtiğimiz ay Londra’da katıldığı bir oturumda güvenlik kilitli su şişesini açamayıp sunucudan yardım istediği zor anlara gönderme yaptı.

Bu yıl 5.’si düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde devam ediyor.

“BU, BRİTANYA’DAN DAHA İYİ”

Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, açıklamaları kadar yaptığı espriyle de dikkat çekti. Konuşması sırasında su şişesini açmaya çalışan Şara, kapağı rahatça açınca salona dönerek esprili bir şekilde, “Bu, Britanya’dan daha iyi” dedi. Bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu.

GEÇMİŞTE ZOR ANLAR YAŞAMIŞTI

Şara’nın bu esprisi, geçtiğimiz ay İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşadığı bir anıyı akıllara getirdi. Chatham House’ta katıldığı oturumda güvenlik kilidi bulunan bir su şişesini açmakta zorlanan Şara, o anlarda sunucudan yardım almak zorunda kalmıştı.

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş
Saat verildi Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası Saat verildi! Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası

23:55
Fransa’da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni’yi öperek karşıladı
Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı
23:51
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:28
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
22:01
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
