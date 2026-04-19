Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
19.04.2026 13:46
Kredi kartı limitlerinde değişiklik öngören düzenlemenin askıya alındığı ve mevcut limitlerin geçerli olacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. BDDK ise yaptığı açıklamada yeni bir karar alınmadığını, teknik ve idari çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenlemeye ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), kredi kartı limitlerinin düşürülmesini öngören planı askıya aldığı öne sürüldü.

NTV Haber’in aktardığı bilgilere göre, bankalara tanınan 3 aylık hazırlık süresinin dolmasına kısa süre kala düzenlemenin askıya alındığı, bu nedenle kredi kartı limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ve mevcut uygulamanın süreceği iddia edildi.

SINIR 400 BİN TL

Söz konusu düzenleme kapsamında, dönem borcu ödenmeyen kredi kartlarının 48 aya kadar yapılandırılması, toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartların ise yüzde 50 ila 80 oranında düşürülmesi planlanıyordu. Ayrıca bankaların limitleri 1 Ocak 2027’ye kadar müşterilerin gelirleriyle uyumlu hale getirmesi öngörülüyordu.

BDDK: YENİ BİR KARAR YOK

İddiaların ardından BDDK’dan resmi açıklama geldi. Kurum, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni bir karar alınmadığını duyurdu. Açıklamada, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

SÜREÇ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

BDDK’nın açıklaması, düzenlemenin tamamen iptal edilmediğini ancak henüz yeni bir karar da alınmadığını ortaya koydu. Bu durum, kredi kartı limitlerine yönelik değişikliklerin akıbetine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösterdi.

Bankacılık çevreleri ise sürecin teknik hazırlık ve değerlendirme aşamasında olduğunu belirtirken, nihai kararın ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:58:01.
