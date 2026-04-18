Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenirken 13 şüpheli gözaltına alındı.

SONEL, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Son tutuklanan isim ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel oldu. Adliyeden jandarma tarafından koşarak çıkartılan Sonel, araca bindirilerek cezaevine sevk edildi. Bu sırada Doku ailesi ve toplanan vatandaşlar yüksek sesle tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Sonel’in bulunduğu araca saldırmaya çalıştı.

LÜKS TATİLLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mustafa Türkay Sonel'in, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 2020 yılından günümüze kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Lüks bir yaşam sürdüğü görülen Sonel'in hiçbir şey olmamış gibi gittiği tatillerden fotoğraf ve videolar paylaştığı görüldü.