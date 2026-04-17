Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

17.04.2026 23:53
Samsun'da iş yerindeki tartışma sonucu bir çalışan bıçakla ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı restoranda çalışan Eren Bakır (31) ile Haşim Y. (22) arasında gündüz saatlerinde iş yerinde küfürleşmeden kaynaklı tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Haşim Y., Eren Bakır'ı bıçakla ağır yaraladı.

Ağır yaralanan Eren Bakır kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Kavga, Suç, Son Dakika

