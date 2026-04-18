ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye Lideri el ele

Dünya liderlerini Antalya’da bir araya getiren Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), bu yıl sadece diplomatik oturumlarıyla değil, liderler arasındaki sıra dışı ve samimi diyaloglarla da hafızalara kazındı. Forumun en dikkat çekici anı ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin birlikte yürüdüğü anlar oldu.

DİPLOMASİDE "EL ELE" DÖNEMİ

Dünya meselelerinin ve bölgesel krizlerin masaya yatırıldığı forumda, oturum aralarında kameralara yansıyan görüntüler diplomatik teamüllerin ötesine geçti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın koridorda el ele tutuşarak yürümesi, yeni bir diplomatik dönemin ve sıcak ilişkilerin en somut göstergesi olarak yorumlandı.

BARZANİ EŞLİK ETTİ, SICAK SOHBET GÖZLERDEN KAÇMADI

Bu tarihi yürüyüşte ikiliye Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de eşlik etti. Liderlerin oldukça neşeli ve samimi olduğu gözlenen yürüyüş boyunca yapılan derin sohbetler, forumun resmi gündeminin ötesinde bölgesel bir iş birliği havası estirdi. Üç liderin bu görüntüleri, sosyal medyada ve uluslararası basında "Antalya’da samimiyet zirvesi" başlıklarıyla geniş yankı uyandırdı.

GÖZLER ATILACAK ADIMLARDA

Dünya meselelerinin kritik başlıklarla ele alındığı ADF 2026’da, liderlerin bu sıcak görüntüleri protokol kurallarının samimiyetle harmanlandığı bir platform oluşturdu. Katar, Suriye ve IKBY hattındaki bu sıcak temasın, bölge siyasetindeki etkileri ise şimdiden merak konusu oldu.