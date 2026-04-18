ADF 2026'da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye Lideri el ele
ADF 2026'da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye Lideri el ele

ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye Lideri el ele
18.04.2026 01:19
Antalya Diplomasi Forumu, küresel krizlerin gölgesinde devam ederken, koridorlarda kameralara yansıyan bir görüntü diplomasi trafiğinin seyrini değiştirdi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın el ele tutuşarak gerçekleştirdiği samimi yürüyüş, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin de eşlik etmesiyle forumun en çok konuşulan anı oldu. Resmi protokol sınırlarını aşan bu sıcak temas, bölgesel iş birliği mesajı olarak yorumlandı.

Dünya liderlerini Antalya’da bir araya getiren Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), bu yıl sadece diplomatik oturumlarıyla değil, liderler arasındaki sıra dışı ve samimi diyaloglarla da hafızalara kazındı. Forumun en dikkat çekici anı ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin birlikte yürüdüğü anlar oldu.

DİPLOMASİDE "EL ELE" DÖNEMİ 

Dünya meselelerinin ve bölgesel krizlerin masaya yatırıldığı forumda, oturum aralarında kameralara yansıyan görüntüler diplomatik teamüllerin ötesine geçti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın koridorda el ele tutuşarak yürümesi, yeni bir diplomatik dönemin ve sıcak ilişkilerin en somut göstergesi olarak yorumlandı.

BARZANİ EŞLİK ETTİ, SICAK SOHBET GÖZLERDEN KAÇMADI 

Bu tarihi yürüyüşte ikiliye Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de eşlik etti. Liderlerin oldukça neşeli ve samimi olduğu gözlenen yürüyüş boyunca yapılan derin sohbetler, forumun resmi gündeminin ötesinde bölgesel bir iş birliği havası estirdi. Üç liderin bu görüntüleri, sosyal medyada ve uluslararası basında "Antalya’da samimiyet zirvesi" başlıklarıyla geniş yankı uyandırdı.

GÖZLER ATILACAK ADIMLARDA 

Dünya meselelerinin kritik başlıklarla ele alındığı ADF 2026’da, liderlerin bu sıcak görüntüleri protokol kurallarının samimiyetle harmanlandığı bir platform oluşturdu. Katar, Suriye ve IKBY hattındaki bu sıcak temasın, bölge siyasetindeki etkileri ise şimdiden merak konusu oldu.

SON DAKİKA: ADF 2026'da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye Lideri el ele
