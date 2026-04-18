Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı.

GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI

2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

UĞURCAN TOPU SEKTİRMEDİ

17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.

CİMBOM FARKI İKİYE ÇIKARDI

35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı.

LEROY SANE İLE BİR GOL DAHA ANCAK OFSAYT

Galatasaray, 60. dakikada üçüncü golü buldu ancak gol geçerlilik kazanmadı. Yunus Akgün pozisyonu hazırladı, ceza sahasının sağ tarafında pası alan Sallia yerden kale ağzına kesti, Sane'ye dokunmak kaldı. Golün ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇ SONRA GOL ATTI

Karşılaşmanın 67. dakikasında skor 2-1'e geldi. Adama Traore'nin pasında penaltı noktası çevresinde topla buluşan Niang'ın sol ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti. Başkent ekibi, ligde 7 maç aradan sonra rakip kaleye gol attı.

DERBİ ÖNCESİ ZİRVEDEKİ PUAN FARKI ARTTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 71 puana yükselerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Kocaelispor'u konuk edecek. Öte yandan iki takım, 22 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de karşı karşıya gelecek.