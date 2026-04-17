152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu\'nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü\'den önemli değerlendirmeler

Türkiye’de 4.kez, kuruluşundan bu yana ise 152 kez toplanan genel kurul İstanbul’da 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.

80 ülkenin meclis başkanının ve 157 ülkeden yaklaşık 2608 misafirin katıldığı kurulda Uluslararası Kadın Parlamenterler Başkan Yardımcısı AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü PAB’nin kuruluşu, amacı ve 152’nci kez düzenlenen bu kurulun önemi hakkında bilgi verdi. PAB’nin Birleşmiş Milletler çatısı altında, dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirebilmek ve dünyanın temel sorunları hakkında çözüm aramak amacıyla uluslararası politikalar üretmek üzere 137 yıl önce 183 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulan bir birlik olduğunu belirtti. Öncü, kurulun İstanbul’da düzenlenen 152’ncisinde de çeşitli oturumlar gerçekleştiğini ve bu oturumlarda önemli kararlar alındığını ifade etti.

KADIN PARLEMENTERLER FORUMU'NUN ACİL GÜNDEM MADDESİ: SAVAŞ

Kendisi de Kadın Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcısı olan AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü bu forumda, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan savaşların bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekildiğini belirtti. Göç ve savaşlarda kadınların yaşadığı mağduriyete değinen Öncü; adil ve eşit yaşanan bir dünyayı oluşturabilmek için kadın platformları olarak bu kurulda da çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımınızın öncülüğünde Türkiye stratejik kararları ve barışçıl yaklaşımlarıyla dünyada saygı uyandırıyor Türkiye’nin çok güçlü bir devlet olduğunu ve köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Ak Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü, Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlarla dünyada saygı uyandırdığını ve bu güçlü etkinin parlamentoya da yansıdığını belirtti.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN PARLAMENTOLARDA TEMSİLİ ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ, TÜRKİYE BAŞRAPORTÖR SEÇİLDİ

Dünyada sadece 30 parlamentoda engelli milletvekili olduğunu ve Türkiye’de de yalnızca AK Parti çatısı altında engelli milletvekilleri olduğunu ifade eden Öncü; ülkemiz adına bu konuya çok önem verdiklerini, daha önce 149. kurulda İnsan Hakları Komisyonu’na engelli vatandaşlarımızın parlamentolarda temsil edilmesinin önemine dair bir önerge sunduklarını ve bu önergenin kabul edildiğini, Türkiye’nin bu konuda başraportör seçildiğini belirtti.

BİR SONRAKİ GENEL KURUL TANZANYA'DA

Bir sonraki kurulun Tanzanya’da düzenleneceğini belirten Öncü, İstanbul’da TBMM’nin ev sahibi olduğu bu kurulda alınacak kararların tüm dünyayı olumlu şekilde etkilemesini dilediğini ve buradan çıkacak kararların uygulanmasının takipçisi olacaklarının altını çizdi.