Milli tenisçi Zeynep Sönmez\'den kariyer rekoru

Ülkemizi yurt dışında büyük başarıyla temsil eden 23 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 67'nciliğe yükseldi. Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 12 basamak birden atladı.
Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Stuttgart Açık Turnuvası'nda elemelerden gelerek ana tabloda son 16'ya kalan 23 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırdı.
