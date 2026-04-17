Şanlıurfa\'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan olayda, bir veli bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Okulda bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırı girişimi son anda engellendi.
Olay, Siverek ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi 19. Sokak’ta bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okula gelen bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. O sırada okulda görevli polis ekipleri hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.
Yaşanan olayda öğretmenin herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Şüpheli veli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da olayda yaralanan olmadığını açıkladı.
Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı" şeklinde yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Devamında, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan yaşanan olay sonrası İlçe Kaymakamı Salih Sak ve bazı veliler okula giderek bilgi aldı.
