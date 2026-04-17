Şanlıurfa\'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
17.04.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın Siverek Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Saldırgan okulda hazırda bulunan polis tarafından engellenerek gözaltına alındı. Vali Hasan Şıldak olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan olayda, bir veli bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Okulda bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırı girişimi son anda engellendi.

SALDIRI GİRİŞİMİ SON ANDA ÖNLENDİ

Olay, Siverek ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi 19. Sokak’ta bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okula gelen bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. O sırada okulda görevli polis ekipleri hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

YARALANAN OLMADI

Yaşanan olayda öğretmenin herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Şüpheli veli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

"KENDİNİ VELİ OLARAK TANITTI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı" şeklinde yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.  

Devamında, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yaşanan olay sonrası İlçe Kaymakamı Salih Sak ve bazı veliler okula giderek bilgi aldı. 

Şanlıurfa, Saldırı, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    sıktı ama artık skin atın şu oe larını 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:44:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.