Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenlemede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerinin düşürülmesini öngören plan şimdilik rafa kaldırıldı.

BDDK’nın aldığı karara göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılması planlanıyordu.

LİMİTLER YÜZDE 80’E VARAN ORANDA AZALTILACAKTI

Düzenleme kapsamında tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üzerindeki limitlerinin yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılması öngörülüyordu.

Kart limitleri düşürülürken bankaların, müşterilerin son 12 ay içerisindeki en yüksek kullanım oranını dikkate alması planlanmıştı. Ayrıca bankaların kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar tüketicilerin aylık ve yıllık gelirleriyle uyumlu hale getirmesi hedefleniyordu.

UYGULAMA ASKIYA MI ALINDI?

NTV Haber’in haberine göre, BDDK tarafından bankalara tanınan 3 aylık hazırlık süresinin dolmasına kısa süre kala, düzenlemenin askıya alındığı yönünde bilgiler geldi. Bankacılık çevreleri, bankaların konuya ilişkin geri bildirimlerinin sürdüğünü belirtirken, mevcut durumda uygulamanın askıya alındığını ifade etti.

3 AYLIK SÜRE VERİLMİŞTİ

Uygulamanın askıya alınması, kredi kartı limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ve mevcut düzenlemenin yürürlükte kalacağı anlamına geliyor. 16 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan ancak 3 aylık süreyle ertelenen uygulama hayata geçirilmeyecek.

Bu gelişmeyle birlikte bankalar, kredi kartı limitlerinde mevcut uygulamayı sürdürmeye devam edecek.

Kurul, kararın açıklanmasının ardından bankalara ek süre tanımıştı. Süre uzatımı öncesinde 15 Şubat’a kadar süre veren BDDK, özellikle eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi gerektiğini vurgulamış, bu harcamalar dışında kalan tüm kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

BDDK’nın bankalara gönderdiği son yazıda ise kredi limitlerinin yeniden belirlenmesi için müşterilerle temasa geçilmesi istendi. Yazıda, “Mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılması gerektiği” ifade edildi.

Ayrıca düzenlemenin sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankalardan en geç 3 ay içerisinde gerekli sistemsel altyapıyı kurmaları ve tüm operasyonel süreçleri eksiksiz şekilde tamamlamaları talep edildi.

LİMİT HESAPLAMASINDA TÜM KARTLAR ESAS ALINACAKTI

BDDK’nın ocak ayı sonunda aldığı kararlara göre, limit azaltımı yapılırken bir kişiye ait tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacaktı. Limit belirlenmesinde ise 2025 yılı sonuna kadar yapılan kredi kartı harcamalarının dikkate alınması planlanıyordu.