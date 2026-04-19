CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü - Son Dakika
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP\'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
19.04.2026 07:34
CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın aile evine yönelik molotoflu saldırının şüphelilerinden 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş, Yatağan’da polisten kaçarken çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Hakkında arama kararı bulunan Kırbaş’ın ölümü sonrası savcılık soruşturma başlatırken, olay CHP’li Aras’a yönelik saldırı dosyasını yeniden gündeme taşıdı.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranan 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş, polisten kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti. Olay, saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Kırbaş’ı gözaltına almak için çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına çıktı. Buradan yan binaya geçmeye çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kırbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

MOLOTOFLU SALDIRI ŞÜPHELİSİYDİ

Kırbaş’ın, 1 Eylül’de CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı eve düzenlenen molotofkokteyli saldırısının şüphelilerinden biri olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, azmettirici Orhan Karafoğlu’nun saldırı için şüphelilere önce 10 bin lira teklif ettiği, pazarlık sonucu bu miktarın 20 bin liraya çıkarıldığı yer aldı. Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yanlış balkona molotof attıkları, asıl hedefin ise Yunanistan’da cezaevinde bulunan Yunus Emre Fer olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Menteşe, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Muğla CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü - Son Dakika
