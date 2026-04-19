Dev hamburger zincirine kayyum atandı - Son Dakika
Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı
19.04.2026 08:19
Londra merkezli burger zinciri MEATliquor, artan enerji, kira ve hammadde maliyetleri nedeniyle finansal krize girerek kayyum yönetimine devredildi. Şirket, Londra’daki 8 şubesinin 5’ini kapattı ve geriye 3 şube kaldı. Kurucu Scott Collins maliyet baskısına dikkat çekerken, sektörde Patty & Bun ve Five Guys gibi markaların da benzer sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Londra merkezli burger zinciri MEATliquor, artan enerji, kira ve hammadde maliyetlerinin baskısı altında finansal krize girerek kayyum yönetimine devredildi. Bir dönem “kült marka” olarak anılan şirket, operasyonlarını küçültmek zorunda kaldı.

ŞUBELERİN BÜYÜK KISMI KAPANDI

Şirket, geçtiğimiz ay Londra’daki 8 şubesinin 5’ini kapatma kararı aldı. Son gelişmelerle birlikte markadan geriye yalnızca 3 şube kaldı. Bazı lokasyonların tamamen kapatıldığı, kalan noktaların ise sınırlı şekilde faaliyet göstermeye devam ettiği belirtildi.

KURUCUDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Markanın kurucularından Scott Collins, maliyet baskısına dikkat çekerek, “KDV, kira, et ve enerji maliyetlerine jeopolitik gelişmeler ve grevler de eklendi. Sektörde birçok işletme benzer durumda” ifadelerini kullandı.

SOKAKTAN ZİNCİRE, ŞİMDİ KÜÇÜLME

2009 yılında sokak lezzeti girişimi olarak kurulan MEATliquor, kısa sürede büyüyerek uluslararası bir markaya dönüştü ve en parlak döneminde 13 şubeye ulaştı. Ancak mevcut tablo, şirketin ciddi bir küçülme sürecine girdiğini ortaya koydu.

SEKTÖRDE DARALMA GENİŞLİYOR

Fast food sektöründeki daralma yalnızca MEATliquor ile sınırlı kalmadı. Patty & Bun şubelerinin önemli bölümünü kapatma kararı alırken, Five Guys’ın Avrupa operasyonlarında zararların arttığı belirtildi. Daha önce Gourmet Burger Kitchen (GBK) gibi markalar da benzer süreçlerden geçmişti.

İngiltere, Londra, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Yemek Dev hamburger zincirine kayyum atandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Dev hamburger zincirine kayyum atandı - Son Dakika
