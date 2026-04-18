İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama

18.04.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltı sayısı 20'ye çıkarken gözaltına alınan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel yaptığı ilk açıklamada "Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında 'rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilirken, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı ve bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi. Öte yandan belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Belediye binasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

5 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

"BU YAŞADIKLARIMIZ TAMAMEN SİYASİDİR VE BİR İTİBAR SUİKASTİDİR"

Gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Onursal Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Sevgili Ataşehirli komşularım, göreve geldiğim ilk günden bugüne, Ataşehirimizin çocukları, gençleri, kadınları ve ileri yaştaki büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım. Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben de bugün gençlerle birlikte bu ilk günün heyecanını yaşayacaktım. Ancak haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi, çeşitli iftiralar nedeniyle bugün sizlerden uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve bir itibar suikastidir. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız."

Politika, Güncel, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:38:21.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.