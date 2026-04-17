Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı

17.04.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası şiddet içerikli dizilerle ilgili tartışmalar devam ederken NOW TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Yeraltı' dizisinin yayından kaldırıldığı öne sürüldü.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi derinden sarsarken, televizyon ekranlarındaki fenomen diziler de gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle aksiyon ve suç temalı dizilere yönelik eleştiriler artarken, bazı yapımların yayın akışından çıkarılması dikkat çekti.

FENOMEN DİZİLER YAYINLANMADI

Eşref Rüya ve Yeraltı gibi geniş izleyici kitlesine sahip dizilerin ekrana gelmemesi izleyicilerde merak uyandırdı. Bu gelişme, söz konusu yapımların içerikleri nedeniyle eleştiri odağına yerleştiği yorumlarına neden oldu.

KÜTAHYALI: YERALTI ARTIK YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NOW TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisini hedef aldı. Kütahyalı, “NOW TV’de çocukları silah kullanmaya teşvik eden, mafya örgütlerinin karizmatik ve devlet kurumlarının yancı gibi gösterildiği ‘Yeraltı’ adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak. Devlet yetkilisi olmayan hiçbir kişinin silah kullanma hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

“AĞIR BEDEL ÖDETECEK” ÇIKIŞI

Kütahyalı, açıklamasının devamında suç ve mafya temalı yapımlara karşı daha sert bir yaklaşım sergileneceğini belirterek, “Türkiye’de bundan böyle herhangi bir mafya, çeteci, gangster, çakal, it, kopuk, elleri silahlı karakterlerin olumlu ve karizmatik gösterildiği tek bir TV dizisi bile olamayacak. Yapmaya kalkana devlet ağır bedel ödetecek” dedi.

BAHÇELİ BAŞROLÜ ARAMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, NOW TV'de yayınlanan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun "Bozkurt Hanoğlu" (Bozo) karakterini canlandırdığı Yeraltı dizisini beğenip başrol oyuncusunu telefonla arayarak tebrik etmişti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  eser demir:
    Silahı satan veren suçlu değil diziler suçlu baya zekice peki uyuşturucu kimin suçu yada banka soyanlar bankayı kapatın ozaman yada terör kapatın kapata biliyonu mu 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:47:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.