Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
18.04.2026 12:51  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Haber Videosu

Diyarbakır'da bir ilkokul bahçesine yıldırım isabet etti. Olayda 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir ilkokulun bahçesine yıldırım isabet etti. Çocuklardan Serkan Yıldırım (13) ile Kasım Yıldırım (14) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

YARALI ÖĞRENCİNİN DURUMU CİDDİ

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürene M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Ergani, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı
152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu’nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü’den önemli değerlendirmeler 152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü'den önemli değerlendirmeler
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Galatasaray seçime gidiyor Tarih belli oldu Galatasaray seçime gidiyor! Tarih belli oldu
Yüzlerce kişinin katıldığı yasa dışı sokak yarışı kenti karıştırdı Yüzlerce kişinin katıldığı yasa dışı sokak yarışı kenti karıştırdı
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

12:36
İki kişi daha gözaltına alındı Onursal Adıgüzel’den ilk açıklama
İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama
12:14
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı Merak edilen soru yanıt buldu
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:36
Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için “Yere yatın“ diye bağırmış
Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için "Yere yatın" diye bağırmış
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 13:08:35. #7.12#
SON DAKİKA: Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.