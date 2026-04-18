Devlet Tiyatrosu\'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu’nun usta isimlerinden Feyha Çelenk 80 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

9 Ağustos 1945’te İstanbul’da doğan Çelenk, sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde uzun yıllar görev yaptı.

MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ ÜSTLENEN İLK KADIN

Sanat kariyerinde özellikle Bursa Devlet Tiyatrosu’nun gelişimine katkı sağlayan Çelenk, Ankara’dan Bursa’ya uzanan tiyatro yolculuğunda hem sahnedeki performanslarıyla hem de yetiştirdiği öğrencilerle iz bıraktı.

1987-1994 yılları arasında müdürlük görevini üstlenen Çelenk, bu göreve getirilen ilk kadın olarak tiyatro tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.

MELEK BAYKAL: NE ÇOK EMEĞİN VARDIR TİYATROYA

Sanatçının vefatının ardından oyuncu Melek Baykal bir mesaj yayımladı. Baykal, Çelenk’in tiyatroya büyük emek verdiğini belirterek, “Arkadaşların, dostların ve Bursa seni hiç unutmayacak” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Feyha Çelenk için 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30’da Bursa’daki Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Aynı gün İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

FEYHA ÇELENK KİMDİR?

Feyha Çelenk 9 Ağustos 1945 İstanbul doğumlu Türk tiyatro oyuncusu ve tiyatro yönetmenidir. Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Çelenk 17 Nisan 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

1987-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu müdürü olarak görev yapan Çelenk, Devlet Tiyatrolarında müdürlük yapan ilk kadın olarak tarihe geçti.

Çelenk, Altunizade İlkokulu ve Üsküdar Türk Kız Koleji'ni bitirdi. 1963 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl tiyatro sanatçısı Ali Cengiz Çelenk ile evlendi.

1971 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1971-1972 eşi Ali Cengiz Çelenk'in Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne atanmasıyla Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı ve bu tiyatroda yerleşik bir kadronun kurulmasında katkıda bulundu. Tiyatronun bünyesinde kurulan gençlik tiyatro kursunda eğitmen görevini üstlendi.

1987 yılında oynadığı tek kişilik "Sular Aydınlanıyordu" oyunundaki performansıyla, "Ulvi Uraz En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 1987-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı.

1989 yılında "Ali Cengiz Çelenk Çocuk Korosu adlı çocuk korosunu kurdu. 1994 yılından itibaren Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosunda hizmet vermeyi sürdürdü.

Emekli olduktan sonra 1995 yılında o sırada Bursa Büyükşehir Belediyesi bağlı olan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı bünyesinde bir çocuk ve gençlik tiyatrosu kurdu. 2002 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak konservatuvar öğrencilerine eğitmenlik yaptı. Amatör topluluklar oyunlar sahneye koyan Çelenk, Nilüfer Belediyesi Tiyatrosu oyunlarında uyuncu olarak rol aldı.