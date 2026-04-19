Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11\'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş, zorlu müsabakada karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak.
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji
Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Asllani, Orkun; Cengiz, Olaitan, El Bilal, Oh.
