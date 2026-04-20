Ahmed Şara\'dan basketbol kariyeri hakkında itiraf

Suriye ve Lübnan erkek milli basketbol takımları, Şam'daki El-Fayha Spor Salonu'nun açılışı kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi.

AHMED ŞARA OYUNCULARLA BASKETBOL OYNADI

Karşılaşmayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Enes Hattap, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed el-Hamid ve diğer bazı yetkililer izledi. Açılış töreninde müsabaka öncesi basket atışları yapan Cumhurbaşkanı Şara, iki takımın oyuncularını selamlayarak, karşılaşma topunu imzaladı.

''SAVAŞLAR VE ÇATIŞMALAR YÜZÜNDEN BASKETBOLU BIRAKTIK''

Açılışta kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, en sevdiği sporlardan biri olan basketbolu savaş nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Şara konuşmasında, " Basketbol, kalplerimize en sevgili oyunlardan biriydi, ancak savaşlar ve çatışmalar yüzünden onu bıraktık. Ona benzer bir oyuna geçtik. Savunma taktiği, hücum, zafer ve mağlubiyetin olduğu farklı bir oyun. Gelecek, sizler için daha iyi şeyler saklıyor olabilir. "dedi.

Bu alanı seven bir Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu belirten Şara, "Böyle bir açılışın gerçekleşmesi için çok emek harcadı. Birkaç gün önce istifasını verdi ama kabul etmedik." İfadelerini kullandı.

Şara sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye ve Lübnan halkları arasında çok iyi bir ilişki vardı. Ama siyaset bu ilişkiyi bozdu. İlişkilerin onarılması adına bu faaliyet çok isabet oldu. İki ülke arasında net bir galip yok. Biri kazanırsa diğeri de kazanır. Suriye ve Lübnan çok yıprandı. Artık buna bir son vermek lazım. Şimdi imar ve kalkınma zamanı. Allah sizlere güzel hizmetler verebilmek için bize güç versin."

''ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN SPOR SALONU''

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Cemal Şerif ise yaptığı konuşmada, "Bugün, sadece duvarlar ve çatıdan ibaret olmayan, Suriyeli sporseverlerin sevgi ve adil rekabet içinde bir araya geldiği bu mekanda toplanıyoruz." dedi.

Şerif, uluslararası standartlara uygun olarak modernize edilen El-Fayha Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şerif "Suriye sporunun en önemli simgelerinden birini yeniden canlandırdık." ifadelerini kullandı.