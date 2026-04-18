Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana\'dan tarihi asist

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-2 berabere kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR BERABERLİĞİ 90+8'DE BULDU

Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalan konuk ekip Çaykur Rizespor, 90+8. dakikada Sagnan'ın attığı golle zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı.

FOFANA YAPTIĞI ASİSTLE TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında kendi yarı alanından kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan Fenerbahçe ceza sahasına dolduran Fofana, Sagnan'ın kafa vuruşuyla ağlara giden topta asisti yapan isim oldu. Başarılı eldiven, bu asistinin ardından kariyeri için çok özel bir istatistik yakaladı. Fofana'nın bu asisti profesyonel futbol kulüp kariyerinde en üst lig seviyesinde yaptığı ilk asist olarak resmi kayıtlara geçti.

MAÇI 5 KURTARIŞLA TAMAMLADI

Sezon başında Çaykur Rizespor'a imza atan 25 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe karşısında mücadeleyi 5 başarılı kurtarış ile tamamladı.