8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
18.04.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin bir zamanlar en büyük beşinci gölü olan, Nasreddin Hoca'nın 'Ya Tutarsa' diye maya çaldığı Akşehir Gölü 8 yıl aranın ardından su tutmaya başladı.

Bölgede bu yıl beklenenin altında kar yağışı olurken, son aylardaki yoğun yağmurlar nedeniyle çayların ve derelerin getirdiği sularla Akşehir Gölü yüzeyinde su tabakası oluştu. 

KİRAZ ÜRETİMİ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Yörenin en önemli ihracat ürünü olan tescilli Akşehir kirazına aromasını veren gölün tekrar su tutması üreticiler için de büyük önem taşıyor. Tescilli Akşehir kirazına eşsiz aromasını veren Akşehir Gölü mikroklima etkisi oluşturarak bölgedeki nem dengesini ve gece-gündüz sıcaklık farkını düzenleyerek kirazın kalitesini artırıyor. Yöredeki üreticiler gölün tekrar su tutmasının ardından bu yıl kiraz üretiminde lezzet ve aroma artışı olacağını belirtti. Akşehir Gölü'ndeki su tutma gelişmesi sevindirici olsa da bölge halkı bu suyun yeterli olmayacağını, gölün kurtarılması için acil çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

"KİRAZIN LEZZETİNE DOĞRUDAN ETKİ EDİYOR"

Akşehir Gölü kenarındaki yerleşim birimlerinden biri olan Gölçayır Mahallesi'nin Muhtarı Berat Demirkapu (33), yaklaşık 7-8 yıldır su olmayan Akşehir Gölü'nün son yağışlarla birlikte su tutmaya başladığını belirterek, "Gölümüzde şu an bir canlılık oluştu. Gölümüzde şu anda az da olsa bir su bulunmakta, derelerimiz, çaylarımız akmakta. İnşallah yağışların devam etmesiyle bu suyun giderek artmasını temenni ediyoruz. Tabii ki burada en önemli faktörlerden birisi tescilli Akşehir kirazımız. Kirazın aroma yönünden gölümüze bağlılığı var. İnşallah su miktarı giderek artar ve gölümüz eski günlerine döner" dedi.

"YILLAR ÖNCE ZIPKINLA BALIK AVLARDIK"

Akşehir Gölü'nün geçmiş dönemlerdeki ihtişamlı günlerini bilen Gölçayır Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki Zekeriya Gök de, 2006 yılında gölün tamamen kuruduğunu, sonrasında tekrar canlanıp 2012 yılında tekrar kuruduğunu belirtti. Yıllar öncesinde Akşehir Gölü'nde insan boyunda balıkların olduğunu ve zıpkınla balık avladığını belirten Zekeriya Gök, "10-12 kiloluk turna balığı, sazan balığı çıkardı. Eskiden gölümüze binlerce yaban kazı gelirdi. Kış aylarına biz burada av yapardık. Seneler sonra bu yıl tekrar biraz canlılık olmasıyla bayağı bir sevindik. Yağışlarla, derelerin akmasıyla bütün kanallardan göle su gelince biraz su birikimi oldu. Göl su tutmaya başlayınca kuşlar tekrar geldi" şeklinde konuştu.

Gölün eski haline tekrar kavuşması için destek verilmesi gerektiğini belirten Zekeriya Gök, "Göldeki su oranının artması için su kaynakları bulunması gerekir. Bu şekilde devam ederse inşallah göl kurumadan kışa kadar kurumadan durur" ifadelerini kullandı.

Eskiden Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde temsili Nasreddin Hoca'nın bulundukları noktadan göle maya çaldığını hatırlatan Gök, o zamanlar gelen yerli ve yabancı konukların göle hayran kaldığını, balıkların kenarlara geldiğini belirterek, "Dünyada anılan Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü'müzün devamı olması, yaşaması için devletimizin konuya el atması, su kaynağı bulması, yoğurdu tekrar burada çalmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    hayırlısı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:39:25. #7.12#
SON DAKİKA: 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.