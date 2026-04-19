Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

19.04.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Bursaspor, sahasında ağırladığı Somaspor'u 5-1 yenerek sezonu şampiyon tamamladı ve 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 2024-2025 sezonunda 3. Lig'de şampiyon olan yeşil-beyazlılar, 2025-2026 sezonunda da 2. Lig'de zafere ulaşarak 1437 gün aradan sonra yeniden 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Bursaspor ile Somaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 5-1'lik skorla kazandı.

BURSASPOR ŞAMPİYONLUK MAÇINDA GOL OLDU YAĞDI

Şampiyonluk mücadelesine çıkan Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 72. dakikada Emir Kaan Gültekin, 51. dakikada Eyüp Akcan, 65. dakikada Emre Sağlık (K.K), 69. dakikada Ertuğrul Furat kaydetti. Somaspor'un tek golü 86. dakikada Namık Barış Çelik'ten geldi. 

BURSASPOR 1437 GÜN SONRA 1. LİG'DE

Bu sonuçla birlikte puanını 77'ye çıkaran Bursaspor, sezonun bitimine 1 hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak şampiyon oldu ve 1. Lig'e yükseldi. 2024-2025 sezonunda 3. Lig'de şampiyon olan yeşil-beyazlılar, 2025-2026 sezonunda da 2. Lig'de büyük bir başarıya imza atarak 1437 gün aradan sonra yeniden 1. Lig'e çıkma hakkı elde etti. 

MAÇ ÖNCESİNDE KOREOGRAFİ 

Yeşil-beyazlı yaklaşık 45 bin taraftar, Somaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Günler öncesinden Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı. Maçtan önce binlerce taraftar, yapılan duyurunun ardından kartonları kaldırdı ve adeta görsel bir şov yaptı. Kulüp başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI OLMAYACAK 

Bu arada, stat hoparlörlerinden yaşanan son olaylardan dolayı şampiyonluk kutlaması olmayacağı, taraftarın da sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.

BAŞKAN ÇELİK: ''İNŞALLAH BİR DAHA KÖTÜ GÜNLERİ GÖRMEYİZ''

Bursaspor Kulübü Enes Çelik, gazetecilere, bu başarıda herkesin büyük emeği olduğunu söyledi.

Perde arkasında görünmeyen büyük bir çaba olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu: "İki sene takılmadan çok şükür 1. Lig'e kadar geldik. İnşallah ait olduğumuz Süper Lig'e de yine takılmadan gelmek için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Ciddi raporlarımız var. Bol bol yabancı futbolcu izliyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Koreografide çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha kötü günleri görmeyiz."

Teknik Direktör Mustafa Er de çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Zor bir yolculuktan geçtiklerini ifade eden Er, "Başta başkanımız Enes Çelik olmak üzere herkese teşekkür ederim. Başardığımız için mutluyum. İki sene üst üste şampiyonluk çok değerli. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Bursaspor, Futbol, Soma, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 18:06:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.