Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

19.04.2026 17:55
Trendyol 1. Lig'in 36. hafta maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Trendyol 1. Lig'in 36. hafta maçında Bodrum FK ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ERZURUMSPOR FK İSTEDİĞİ SONUCU ALDI

Şampiyonluk için Erzurumspor'a 1 puanın yeteceği müsabakada konuk ekip 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu ile öne geçti. Bodrum FK'nin golü 55. dakikada Ali Habeşoğlu'ndan geldi.

ERZURUMSPOR FK SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 79'a yükselten Erzurumspor FK, bitime 2 hafta kala üçüncü sıradaki rakibi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Mavi-beyazlılar, 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Murat Ender Murat:
    Helal olsun dadaşım 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
