Süper Lig\'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Trendyol 1. Lig'in 36. hafta maçında Bodrum FK ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
Şampiyonluk için Erzurumspor'a 1 puanın yeteceği müsabakada konuk ekip 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu ile öne geçti. Bodrum FK'nin golü 55. dakikada Ali Habeşoğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 79'a yükselten Erzurumspor FK, bitime 2 hafta kala üçüncü sıradaki rakibi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Mavi-beyazlılar, 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.
