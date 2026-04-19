Süper Lig\'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Trendyol 1. Lig'in 36. hafta maçında Bodrum FK ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ERZURUMSPOR FK İSTEDİĞİ SONUCU ALDI

Şampiyonluk için Erzurumspor'a 1 puanın yeteceği müsabakada konuk ekip 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu ile öne geçti. Bodrum FK'nin golü 55. dakikada Ali Habeşoğlu'ndan geldi.

ERZURUMSPOR FK SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 79'a yükselten Erzurumspor FK, bitime 2 hafta kala üçüncü sıradaki rakibi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Mavi-beyazlılar, 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.