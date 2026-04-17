Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi

Bir kadının, eşinin yanlışlıkla attığı mesajla aldatıldığını öğrenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, adamın başka birine göndermek isterken eşine yolladığı mesaj, gerçeği ortaya çıkardı.
Mesajda yer alan “Karım memlekete gidince sana haber vereceğim” ifadeleri, kadının dikkatini çekti. Şüphelenen kadın, durumu eşine sordu.
Ortaya çıkan yazışmalarda erkeğin durumu toparlamaya çalıştığı ve mesajın yanlış anlaşıldığını savunduğu görüldü. “Yanlış anladın, evi boyatalım diyorduk, sen yokken halletmek istedim” şeklinde açıklama yaptığı ortaya çıktı.
Kadının paylaştığı mesajlaşma kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar olaya tepki gösterdi. Birçok kişi mesajın açık bir şekilde aldatma göstergesi olduğunu savundu.
