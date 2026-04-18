Abla Doku\'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma dosyasının, 6 yıl sonra raftan indirilmesi sonrası cinayet şüphesi giderek artıyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller ve teknik incelemeler doğrultusunda operasyonlar hız kazandı.

ABLADAN KORKUNÇ İDDİA

Dosyada Gülistan Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, genç kızın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklandı. Davada tutuklu sayısı 8'e yükselirken abla Aygül Doku'nun son yaptığı açıklamadaki iddiaları soruşturmaya farklı bir boyut kazandırdı.

"BUNLAR BİR SÜRÜ GENÇ KIZA ZARAR VERMİŞ"

Abla Aygül Doku şu ifadeleri kullandı: "Dün vali Tuncay Sonel gözaltına alındıktan sonra aile avukatımıza binlerce ihbar geliyor. Bunlar sadece kızımıza zarar vermemiş. Bir sürü masum, genç kıza zarar vermiş.

"TUNCAY SONEL BİR KATİLDEN DAHA ÇOK KATİL DURUMA GELMİŞTİR"

Tuncay Sonel bu çetenin başıdır. Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan'ı öldürmüş. Tuncay Sonel de bunu kapatmak için başhekimin hastanesinden tutun bütün kurumları kullanıp Gülistan'ın delillerini yok edip bir katilden daha çok katil duruma gelmiştir.

"AVUKATIMIZA YETİŞEMEYECEĞİ KADAR İHBAR GELİYOR"

Biz Başsavcımıza (Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu) güveniyoruz. Başsavcımız bu olayı çözecektir. Şu anda aile avukatıma, Tuncay Sonel gözaltına alındıktan sonra yetişemeyeceği kadar ihbar geliyor. Bu olayda yeni yeni isimler elimize geliyor. 21 yaşında gencecik bir üniversite öğrencisinin etrafında bütün canavarlar bütün vahşiler hepsi toplanıp kızımıza ve bir sürü genç kıza zarar vermiştir. Biz adalete güveniyoruz."

ESKİ VALİ VE OĞLUNUN SORGUSU SÜRÜYOR

İddiaların odağındaki dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü E’nin savcılıktaki sorgusu sürüyor. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de gözaltında bulunan isimler arasında.