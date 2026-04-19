Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

19.04.2026 08:48
Adana’da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı caddelerde su seviyesinin bele kadar çıktığı sel hayatı felç etti. Minibüste mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Adana’da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sel sularında mahsur kalan minibüsteki 2’si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Adana’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Özellikle merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde birçok cadde ve sokak suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar ise su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde araçlar yolda kaldı.

MİNİBÜSTE MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR KURTARILDI

Yoğun yağış sırasında Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi’nde bir minibüs sel sularında mahsur kaldı. Araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, suyla kaplanan yolda mahsur kalan vatandaşları güvenli şekilde araçtan çıkarırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ayrıca bölgede mahsur kalan başka bir aracı da sel sularından çıkardı.

YAĞIŞ ALTINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Öte yandan, şiddetli yağışa rağmen bir çocuğun su birikintileri içinde bisiklet sürerek eğlendiği anlar dikkat çekti. Kentte yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, belediye ekipleri su basan bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İHA

